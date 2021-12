Covid, l’Ecdc: “Restrizioni a Natale, la situazione può peggiorare durante le feste”

Occorrono nuove restrizioni per evitare che il quadro epidemiologico possa drammaticamente peggiorare durante le feste di Natale.

È l’appello dell’Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che lancia l’allarme.



“Siamo in una situazione molto grave con alti livelli di trasmissibilità del Covid. Il prossimo periodo festivo, in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano, può peggiorare le cose – le parole della direttrice dell’agenzia europea – Con l’espansione ulteriore che attendiamo dalla variante Omicron la situazione potrebbe passare veramente di male in peggio, perciò occorre prendere altre misure di prevenzione, in parallelo ad un’espansione della vaccinazione”.