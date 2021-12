Gallicano e la Valle non dimenticano e dicono no alla violenza sulle donne. A dodici anni dalla morte di Vanessa Simonini, il comune di Gallicano – in collaborazione con il centro antiviolenza Non ti scordar di te, Isi Barga, Ic Gallicano e Coldiretti – ieri sera (7 dicembre) ha organizzato la prima marcia delle luci.

La manifestazione, dal titolo Luci contro la violenza sulle donne, ha visto la partecipazione di tante persone: “Dodici anni da quando Vanessa Simonini è stata uccisa, a soli 20 anni, per aver detto di no – si legge nel post di Non ti scordar di te -. Tutte le operatrici del Cav vi ringraziano per aver partecipato all’evento di ieri sera. Ringraziamo il comune di Gallicano, le attrici de I Mercantidarte, le studentesse e gli studenti dell’Isi Barga. Inoltre, ringraziamo Coldiretti Donne Impresa Lucca per aver donato le stelle di Natale. Tutto il ricavato va a sostegno del centro antiviolenza”.

Foto 3 di 4







La madre, Maria Grazia Forli, ha ringraziato di cuore gli organizzatori e tutti i tanti presenti: “È stata una serata veramente magica”