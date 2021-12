Coronavirus, sono 72 i nuovi casi in provincia di Lucca

Sono 72 i nuovi positivi al coronavirus in provincia di Lucca. Contagi ancora alti, ma in calo rispetto alla giornata di ieri (8 dicembre) in cui sono stati registrati 86 nuovi casi di positività al Covid.

Ad anticipare il dato è il presidente della Regione Eugenio Giani: i nuovi casi registrati in Toscana sono 659 (ieri 791) su 17935 test di cui 8085 tamponi molecolari e 9850 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,67% (11,7% sulle prime diagnosi).

Nel dettaglio, sono 15 i nuovi contagiati in Valle del Serchio (Gallicano 8, Borgo a Mozzano 4, Piazza al Serchio 1, Coreglia 1, Barga 1), 33 nella Piana di Lucca (Villa Basilica 1, Porcari 4, Altopascio 6, Lucca 17, Capannori 5) e 24 in Versilia (Viareggio 11, Camaiore 5, Seravezza 2, Forte dei Marmi 1, Pietrasanta 3, Massarosa 2).