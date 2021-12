Torna l’allerta neve in provincia di Lucca. La regione Toscana ha emesso criticità gialla per neve dalle 6 alle 23,59 di domani (10 dicembre) nei comuni della Media Valle del Serchio e della Garfagnana.

È stato emesso anche un avviso di criticità giallo per ghiaccio da mezzanotte fino alle 10 di domani (10 dicembre).

Bollettino neve: oggi (9 dicembre) residue nevicate nel pomeriggio oltre 600-800 metri sull’Appennino. Accumuli inferiori ai 5 centimetri. Domani nevicate inizialmente sulle zone nord-occidentali fino a quote di collina su Garfagnana e Lunigiana (300-500 metri, occasionalmente a quote di fondovalle). Nel pomeriggio nevicate anche sui restanti rilievi fino a 600-700 metri di quota, in calo in serata fino a 400-600 metri. Accumuli fino a 5-10 centimetri a quote di collina su Garfagnana e Lunigiana. Sugli altri rilievi accumuli fino a 5-10 centimetri a quote di montagna, 2-5 centimetri a quote di collina.

“Si parla, nel pomeriggio, di nevicate tra 300 e 500 metri – precisa il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti -. Oltre ad invitare tutti all’attenzione, prego i cittadini di condividere l’informativa”.