Tragedia in Valle del Serchio, muore bimbo di 10 anni

Una tragedia che colpisce tutta la Valle del Serchio. La comunità piange la morte del piccolo Federico Marroni, scomparso a soli 10 anni per una malattia. Il bambino viveva con la famiglia a Gallicano, in località Frascone e, purtroppo, un grave male lo ha strappato così presto all’affetto dei suoi cari. La famiglia di Federico è molto conosciuta anche nel barghigiano. Lottava da sempre, sostenuto dall’affetto dei suoi cari, contro un male che lo ha strappato in modo tanto prematuro alla sua famiglia.

Un lutto terribile, la perdita di un figlio. E’ per questo che anche il sindaco di Gallicano David Saisi ha voluto manifestare la vicinanza sua e dell’amministrazione alla famiglia.

Tutto il paese si stringe intorno alla mamma, al papà, ai fratelli e a tutti i familiari di Federico: “L’amministrazione di Gallicano si stringe, con sincero ed immenso affetto, intorno alla famiglia per la perdita del piccolo Federico. Non ci sono parole per esprimere tanto dolore. Vi giungano la nostra vicinanza ed il calore del nostro abbraccio”.