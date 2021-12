Maltempo e neve, disagi in Valle: tir incastrato all’ingresso di Castelnuovo

Neve e ghiaccio in Mediavalle e Garfagnana e puntualmente arrivano i primi disagi, soprattutto sulla viabilità. L’ondata di maltempo si sta abbattendo sul territorio della Valle Serchio da questa mattina (10 dicembre), con l’allerta gialla che proseguirà fino a mezzanotte.

Disagi nel comune di Castelnuovo Garfagnana, dove si è incastrato un tir sulla strada all’ingresso del comune all’altezza del bivio per Torrite. Disagi per gli automobilisti anche in via Valmaira, strada scivolosa e in salita.

I vigili del fuoco sono in azione per risolvere le criticità e sulla Fondovalle in corso i controlli per verificare che i veicoli siano dotati di pneumatici invernali (o che in alternativa gli automobilisti abbiano le catene a bordo).

Piccoli disagi anche a Bagni di Lucca, con la strada S.Anna-Monti di Villa innevata: “L’amministrazione comunale è al corrente della situazione – informano i cittadini – Al momento la neve è troppo bassa per lo spalaneve. Ci comunicano che seguono l’evolversi della situazione e nel caso la neve continui, mandano lo spalaneve”.

Notizia in aggiornamento