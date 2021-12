Neve, chiuse per un giorno le scuole di Villa Basilica

Scuole chiuse domani (11 dicembre) a Villa Basilica. A causa dell’abbondante nevicata odierna su tutto il territorio comunale, il sindaco Elisa Anelli ha disposto la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, in via precauzionale.

“L’arrivo della stagione invernale porta con sé problematiche ricorrenti per il nostro territorio – commenta il sindaco Elisa Anelli – tra cui quelle causate dalle precipitazioni nevose. Nonostante la situazione generale sia sotto controllo, ho voluto chiudere in via precauzionale tutti gli istituti scolastici per garantire la sicurezza dei nostri studenti. Il piano neve che abbiamo preparato è entrato subito a regime: siamo intervenuti rapidamente con mezzi e personale competente, per tutelare l’incolumità dei cittadini di ogni frazione. Raccomando ai residenti la massima prudenza, soprattutto alla guida, e di spostarsi solo se strettamente necessario. Ricordo a tutti di circolare con le dotazioni invernali previste dal codice della strada e di tenere a bordo catene omologate. È attivo il numero 0572.46161 per le segnalazioni e le emergenze”.

I mezzi spazzaneve e spargisale della Provincia di Lucca e del Comune di Villa Basilica stanno proseguendo gli interventi nelle frazioni per prevenire i disagi ai cittadini. Le nevicate più abbondanti si sono registrate a Boveglio, Pariana, Colognora e sull’Altopiano delle Pizzorne ma non hanno comportato grandi criticità. Neve anche in centro a Villa Basilica ma, grazie a temperature più alte, la neve non ha aderito sulle maggiori vie di collegamento. In generale, la circolazione su tutte le strade non è stata interrotta.