Coronavirus, salgono ancora i contagi: altri 84 casi in provincia di Lucca

Sono 84 i nuovi positivi in provincia di Lucca, registrati da ieri (10 dicembre). Un dato in crescita, quello provinciale, che è in linea con un sensibile incremento dei contagi in Toscana, che oggi arrivano a 924.

Nel dettaglio sono 41 le diagnosi nella Piana: Villa Basilica 2, Porcari 3, Lucca 22, Capannori 11, Altopascio 3.

Dodici i casi in Valle: Gallicano 3, San Romano 1, Borgo a Mozzano 4, Pieve Fosciana 1, Bagni di Lucca 2, Coreglia 1.

Trentuno invece i contagi in Versilia: Seravezza 4, Forte dei Marmi 2, Viareggio 15, Camaiore 7, Massarosa 3.