Grave una donna investita da un’auto a Lunata

E’ in gravi condizioni una donna investita da un’auto mentre passeggiava lungo via della Madonnina a Lunata. L’incidente è avvenuto, per cause che sono in corso di accertamento, poco prima delle 19.

Stando a quanto appreso dal 118, la donna è stata sbalzata violentemente a terra dall’impatto con una vettura e ha riportato un grave trauma cranico e toracico. L’allarme è stato dato immediatamente e sul posto si sono dirette un’ambulanza e un’automedica. Le condizioni della ferita, fortunatamente rimasta sempre cosciente, sono tuttavia apparse serie ed è stato ritenuto necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso.

La donna, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in ambulanza al campo Henderson di Lucca, dove è atterrato l’elisoccorso per il trasporto d’urgenza, con il codice rosso, all’ospedale Cisanello di Pisa.

Sul posto dell’incidente, invece, hanno svolto i rilievi del caso gli agenti della polizia municipale di Capannori.