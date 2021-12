Piomba con l’auto contro due amici sul ciglio della strada e poi scappa

Stavano recuperando l’auto finita fuori strada, in attesa del carro attrezzi quando sono stati travolti da un automobilista che poi, dopo essersi fermato, si è dato alla fuga. Adesso i carabinieri di Altopascio e del Norm di Lucca danno la caccia al pirata della strada che ha spedito i due giovani amici, entrambi di origini nordafricane, all’ospedale Cisanello di Pisa, dopo l’omissione di soccorso a seguito di un incidente avvenuto poco prima dell’una di stanotte (11 dicembre) a Chimenti, in località Bocino, sulla via provinciale Romana, che conduce a Galeno, in provincia di Pisa.

Stando a quanto finora ricostruito tutto è cominciato quando un automobilista perde il controllo del mezzo e finisce in un fossetto fuori la strada. Il conducente non è rimasto ferito e chiama da solo un carroattrezzi per rimuovere l’auto. Nel frattempo, corre in suo aiuto un amico. I due stanno cercando il modo di trainare in luogo sicuro l’auto quando un terzo conducente sopraggiunge e investe entrambi. Sulle prime si ferma, poi quando arriva il carroattrezzi si allontana. Adesso gli danno la caccia i carabinieri che hanno esaminato le telecamere piazzate lungo la strada e stanno ricostruendo l’identità del pirata della strada.

I due feriti sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa con il codice rosso. Uno di loro, in particolare, risulta in condizioni gravissime.