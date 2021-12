Blitz dei ladri nelle case della Piana: abitazioni svaligiate in pochi minuti

Un altro sabato pomeriggio con le bande di ladri scatenati nella Piana di Lucca. Malviventi che non si fermano davanti a nulla e agiscono anche in luoghi centralissimi. Come accaduto nella prima serata di ieri (11 dicembre) in una abitazione della zona di piazza Felice Orsi a Porcari, a due passi dal Comune. Un’area videosorvegliata, le cui telecamere potranno aiutare gli inquirenti a mettersi sulle tracce dei ladri che sono riusciti ad entrare all’interno di un’abitazione mettendo tutto a soqquadro in cerca di denaro, gioielli e altri oggetti preziosi.

Non è l’unico colpo messo a segno a Porcari. I ladri – difficile dire se si tratti degli stessi che hanno colpito nella zona di piazza Felice Orsi – hanno colpito anche in una abitazione di via Toschino, una zona già bersagliata in passato dalle bande di ladri.

E anche nel comune di Capannori i ladri sono tornati in azione nelle ultime ore. Ancora una volta colpita la frazione di Marlia, dove in via del Parco i malviventi hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per entrare e rubare i gioielli. La banda ha fatto scattare l’allarme di cui è dotata la casa attorno alle 19. I proprietari, che erano fuori, sono accorsi e sono arrivati a casa nel giro di pochissimi minuti. Ma era ormai troppo tardi.