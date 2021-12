Rapine e furti di orologi preziosi sul litorale della Versilia: in due finiscono in manette

Sono finiti in manette per mano dei militari dell’Arma un 31enne e un 45enne di Napoli, residenti nei quartieri spagnoli della città partenopea, destinatari di una misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Lucca, dottoressa Antonia Aracri, accusati di rapine e furti con strappo di orologi preziosi messi a segno in Versilia nelle estati del 2019 e del 2021.

Ad arrestali, ieri (11 dicembre) sono stati i carabinieri.

L’indagine condotta dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Viareggio, coordinati dal pm della procura lucchese Alberto Dello Iacono, ha consentito di attribuire ai due fermati tre episodi di reato avvenuti sul litorale della Versilia, tra Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta, nel corso dei quali sono stati asportati due orologi Rolex del valore di circa 40.000 euro ciascuno nonché un orologio Patek Philippe del valore di 20.000 euro circa (quest’ultimo episodio risalente all’estate del 2019).

Le vittime in due dei tre episodi hanno riportato ferite (graffi e abrasioni) a seguito dello strappo del proprio orologio dal polso da parte dei malviventi.

L’attività investigativa dei carabinieri di Vaireggio, durata diversi mesi e svolta mediante attività tecniche, analisi di tabulati telefonici, acquisizione di immagini di videosorveglianza, individuazioni fotografiche ed escussione di numerosi testimoni, ha permesso di delineare il modus operandi dei malviventi i quali periodicamente organizzavano brevi trasferte a bordo di auto e moto di grossa cilindrata presi a noleggio, partendo da Napoli per compiere i furti e le rapine in Versilia. Gli stessi, alloggiando in località distanti dalle zone da colpire, si spostavano poi sugli obiettivi dove, una volta individuata la vittima, operavano repentinamente per poi rientrare in Campania.

Sulla base degli elementi di prova forniti dai militari, l’autorità giudiziaria ha pertanto ritenuto opportuno emettere l’ordinanza di misura cautelare nei confronti dei due uomini, entrambi con precedenti specifici, anche in considerazione della sussistenza del concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.

Ieri mattina, a Napoli, è scattato il blitz dei carabinieri che hanno portato a Poggioreale uno dei due, mentre l’altro è stato sottoposto in regime di arresti domiciliari nella propria abitazione dei Quartieri Spagnoli.