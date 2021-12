Superbonus 110%, truffato un condominio di Lucca: “Raggirati dai consulenti”

Il superbonus 110% è un’indiscutibile occasione per l’edilizia ma anche per quei proprietari che, a determinate condizioni, desiderano ristrutturare e adeguare il proprio immobile. Ma c’è da fare attenzione alle truffe. Lo sanno gli abitanti di un condominio di Lucca, che si sono ritrovati gabbati da una sedicente ditta di consulenza che dopo aver ottenuto la caparra per la pratica, ha rescisso unilateralmente il contratto, lasciando a piedi i condomini.

A raccontarlo è uno di loro: “La nostra esperienza, di un piccolo condominio, è stata quella di aver aderito alla proposta di realizzazione di un intervento tale da poter accedere al bonus 110%. La ditta che abbiamo contattato – racconta – ci ha fatto una proposta ma, per poter aderire al progetto, ci è stata richiesta una caparra di 4000 euro cad. che abbiamo versato. Poi, alla richiesta di preventivo delle eventuali spese extra bonus la stessa azienda ha disdetto unilateralmente l’accordo restituendo la caparra solo in parte, trattenendosi una discreta ‘fetta’, giustificandola come consulenza, ovviamente, mai richiesta”.