Trovato con un coltello a serramanico sulle Mura, 18enne denunciato

E’ stato trovato nei pressi del Caffè delle Mura con in tasca un coltello a serramanico ed è stato denunciato. Nei guai è finito un giovane di 18 anni, che è stato sorpreso durante i controlli congiunti disposti dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, contro il fenomeno della malamovida in centro storico.

E’ soltanto uno dei risultati ottenuti durante i controlli che hanno coinvolto polizia, carabinieri e municipale di Lucca. Nel corso del servizio sono stati controllati quasi 70 ragazzi, tra i 16 e 19 anni.

Il 18enne trovato con il coltello è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di armi da taglio. Il coltello, della lunghezza di 20 centimetri, di cui 9 di lama, dotato di sistema di bloccaggio, è stato sequestrato.

Due minorenni, invece, sono stati sorpresi a bere alcool nei pressi di un locale in via Vittorio Veneto. Agli investigatori hanno dichiarato di essersi affidati ad uno sconosciuto per l’acquisto dei drink. Entrambi sono stati riaffidati ai genitori, che sono stati convocati in caserma in tarda serata.

Infine, intorno alla mezzanotte, a porta San Pietro gli agenti hanno fermato un diciottenne per una manovra azzardata ad una velocità non commisurata alle condizioni della strada, in quanto piena piena di gente. Il conducente dell’auto si è beccato 2 verbali amministrativi ed è stato colpito dalla sospensione della patente.