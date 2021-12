Colpi a catena dei ladri nelle case della Piana

Ladri ancora in azione nelle case della Piana di Lucca. Un raid di furti è stato messo a segno anche nel tardo pomeriggio di oggi (13 dicembre) a San Salvatore. I malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno colpito in due abitazioni di via del Mulino.

Un raid veloce, compiuto da una banda che si è introdotta nella abitazioni lasciate vuote, mettendo tutto a soqquadro e trafugato gli oggetti preziosi. Agli inquilini non è restato da fare altro che chiamare i carabinieri, che hanno eseguito un accurato sopralluogo in entrambe le case svaligiate.

Un colpo si deve registrare anche alla periferia di Lucca. I soliti ignoti hanno colpito in una abitazione di via dei Capannori a San Cassiano a Vico. I ladri sono fuggiti con soldi e oro dalla casa di corte Bricchi. Il raid è stato compiuto dalle 14 alle 18.

Risale invece a sabato sera (11 dicembre) un furto in una villetta di Gossi.