“Lucchesi, aiutatemi: ho bisogno di una casa fino al 31 gennaio. Non ho problemi a pagare”: è questo l’appello di Luciano Mazzariello alla fine di una giornata in cui ha lottato per non farsi buttare fuori di casa.

Questa sera (13 dicembre), infatti la famiglia Mazzariello dormirà in albergo, visto che ha dovuto lasciare la propria abitazione così su due piedi, dopo una giornata di discussioni e opposizioni, per non farsi sfrattare. Tutto comincia nella tarda mattinata, quando al cancello della casa che si trova al 700 di via Pisana arriva l’ufficiale giudiziario con un fabbro e i proprietari dell’abitazione accompagnati dal loro avvocato. Cosa reclamano? Semplicemente che Luciano Mazzariello e la sua famiglia composta da sua moglie, da 3 bambini e un portatore di disabilità lascino seduta stante l’immobile.

Foto 3 di 7













Da precisare che lo sfratto c’è con tanto di ordinanza del giudice del tribunale di Lucca alla quale però Mazzariello si è opposto e il prossimo 21 dicembre si sarebbe celebrata l’udienza per capire se l’opposizione sarà accolta oppure no. Inoltre come precisato dall’avvocato di Mazzariello, Cesare Micheletti, “questo era il primo accesso l’ufficiale giudiziario e solitamente, per quanto non sia legge è rarissimo, per non dire impossibile, che lo sfratto diventi subito esecutivo”. Inoltre lo stesso Mazzariello riferisce che a lui sarebbe bastato poter rimanere fino alla fine di gennaio, quando sarebbe potuto entrare in possesso della sua casa a Montuolo che ormai sarebbe in fase di ultimazione.

L’ufficiale giudiziario però non ha indugiato più di tanto e in breve il fabbro ha aperto il cancello con gli strumenti del mestiere, da lì poi è cominciata una giornata di tira e molla, in gran parte alla presenza della polizia di Stato intervenuta con ben tre equipaggi in tempi diversi. Fino alle 14,20 circa quando una dirigente della questura è arrivata e ha sollevato la pattuglia da questa mansione.

La questione non è semplice infatti tra i proprietari dell’immobile e inquilini sembrano esserci vari screzi e contenziosi nel merito dei quali non entriamo e possiamo solo riferire quanto sostiene Mazzariello, ovvero che lo sfratto non sarebbe stato causato da insolvenza, o meglio che lui non avrebbe pagato alcune mensilità dell’affitto perché è stato costretto fare interventi strutturali nella casa riguardanti il tetto, che il padrone di casa non aveva fatto e quindi avrebbe trattenuto l’affitto a titolo di rimborso, operazione che non sarebbe comunque legalmente lecita. Non possiamo comunque essere certi di come stiano le cose visto che i proprietari presenti per tutta la mattinata a cui abbiamo più volte chiesto se volessero replicare hanno preferito non parlare, se non per dirci che nella casa Mazzariello oltre che con i sui familiari vive con 8 cani, cosa che è stata confermata anche dall’inquilino.

La vicenda in sé però, al di là dei contenziosi legali, è piuttosto delicata dal momento che ha coinvolto 3 minori e una persona disabile.

Alla fine dopo vari tira e molla verso le 15,30 sono arrivati i servizi sociali della Valdinievole, che hanno in carico la delicata situazione dei minori e hanno dato il loro benestare all’esecuzione dello sfratto. Così la famiglia Mazzariello, composta anche da vari cani nel tardo pomeriggio ha dovuto lasciale l’immobile di cui a questo punto si presume che i proprietari siano rientrati nel pieno possesso.