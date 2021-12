Aducons Law & Food cambia sede: ora è in via Vittorio Emanuele

I legali e i consulenti dell’associazione Aducons Law & Food hanno aperto le porte della nuova sede in via Vittorio Emanuele 15 nel centro storico di Lucca. L’associazione si è trasferita, in uno spazio più ampio e confortevole, a pochi passi però della precedente sede di via del Crocifisso 4 ed è pronta a riprendere l’assistenza in difesa degli utenti e dei consumatori lucchesi.

Per poter essere ricevuti, in pieno rispetto delle normative anti Covid-19 basta prendere un appuntamento telefonico contattando lo 0583.582621.

Gli orari di apertura dal lunedì al venerdì sono: 10/12,30 e 15/18.