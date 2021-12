Coronavirus, 37 nuovi casi in provincia di Lucca

Sono 37 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca. Questo il dato che proviene dalla Regione dove i nuovi contagi sono 662 con un tasso di nuovi positivi dell’1,53 per cento che sale al 7,1 per le prime diagnosi.

In provincia i casi sono 11 a Lucca, 4 a Capannori, 3 ad Altopascio (18 nella Piana di Lucca), 1 a Coreglia, 1 a Sillano Giuncugnano, 1 a Pieve Fosicana, 3 a Barga, 1 Castelnuovo, 1 a Gallicano (8 in Valle del Serchio), 2 a Forte dei Marmi, 3 a Camaiore, 1 a Seravezza, 4 a Viareggio, 1 a Pietrasanta (11 in Versilia)