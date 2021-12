Coronavirus, 96 nuovi casi in un giorno. In Toscana oltre mille positivi in 24 ore

Sono 96 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca. Un dato che ancora oggi (15 dicembre) sfiora le 100 nuove diagnosi giornaliere. In Toscana la curva del virus torna, invece, sopra i mille casi al giorno per la prima volta da mesi.

Nel dettaglio sono 51 i positivi nella Piana: Capannori 19, Montecarlo 2, Lucca 28, Porcari 2.

Dieci i nuovi casi in Valle del Serchio: Gallicano 6, Bagni di Lucca 2, Pescaglia 1, Barga 1.

Trentacinque invece le nuove diagnosi in Versilia: Viareggio 20, Forte dei Marmi 2, Pietrasanta 5, Camaiore 6, Seravezza 1, Massarosa 1.