Lutto per la morte del commercialista Luciano Balduini

E’ lutto per la scomparsa del ragioniere Luciano Balduini ex sindaco revisore della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana. Ad esprimere cordoglio per la perdita è il consiglio di amministrazione, la direzione generale, il collegio sindacale e tutti i collaboratori dell’Istituto.

“Uomo straordinario e professionista molto amato e stimato – si legge in una nota – con oltre 50 anni di attività come commercialista, è stato sindaco revisore Bvlg dal 2006 al 2015. Molto attivo come professionista tramite il suo studio prima a Pietrasanta e negli ultimi anni a Capezzano Pianore, è stato anche uno stimato curatore fallimentare per il tribunale di Lucca”.

“Una persona squisita – si spiega -, un professionista che non ha mai fatto mancare il proprio appoggio alla banca, anche e soprattutto con il contributo derivante dalla sua alta preparazione. Ci stringiamo alla famiglia in questo doloroso momento”.