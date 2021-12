Paura per una fuga di gas in centro storico a Lucca

Una perdita di gas metano ha fatto scattare l’allarme, nella prima serata di oggi (15 dicembre), nel cuore del centro storico di Lucca.

La fuga di gas è stata localizzata sulla rete di distribuzione cittadina in bassa pressione del centro storico in piazza Sant’ Alessandro.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche personale tecnico del gestore della rete gas. Dopo aver messo in sicurezza la zona i vigili del fuoco stanno assicurando presidio ed assistenza durante l’intervento tecnico svolto dai tecnici intervenuti per il ripristino della tenuta della rete gas.