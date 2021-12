Soccorso su corda e in ambiente acquatico. Sono questi i fronti su cui i vigili del fuoco del comando di Lucca si mettono alla prova in una esercitazione con tecniche Saf Sfa (ambito speleo alpino e fluviale), sviluppata in quattro giornate addestrative.

In particolare, nella giornata di oggi (15 dicembre), a Seravezza, si è simulata la calata di un battello pneumatico da rafting e successivo recupero con palo pescante di una persona caduta nel fiume.