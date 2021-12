Pantaleoni si difende dall’accusa di corruzione: “Mai tradito la polizia, grazie a un confidente ho ritrovato una minore scomparsa”

“Il reato di corruzione è stato quello che più mi ha ferito”. Gianluca Pantaleoni, ispettore della Polstrada di Lucca a processo a Pistoia, all’ultima udienza in tribunale, si è difeso, rispondendo alle domande del pm, anche da questo capo di accusa.

“Non ho mai tradito la mia divisa e i miei colleghi – ha affermato nel suo racconto – Questo è un reato scaturito da due singole e brevi intercettazioni, il primo risulta essere un confidente che mi ha permesso di conseguire una brillante operazione di polizia giudiziaria, ma in entrambi i casi ho respinto diplomaticamente le richieste fuori luogo. Non ho mai tradito la polizia, favorendo la malavita nelle loro promesse e/o illecite richieste e non ho mai esperito personalmente nè fatto fare a subalterni accertamenti investigativi sdi se non quelli relazionati per motivi di servizio e che risultano individuabili”.

“Non ho dato targhe e dati dei veicoli in uso alla polizia giudiziaria – ha precisato l’imputato in aula all’ultima udienza – . Basterebbe a chiunque stazionare all’esterno di una 2questura per annotare le targhe delle macchine in borghese. Davvero un segreto di Pulcinella, per delinquenti di ogni genere. Se fossi stato in malafede, in 31 anni di servizio su strada, avrei potuto dare seguito a numerosi messaggi sibillini di autotrasportatori ed altri trasgressori, essermi appropriato indebitamente di tanti soldi rinvenuti negli incidenti stradali, nelle scarpate e nei fossi e sempre riconsegnati ai legittimi proprietari rimasti feriti”.

Quanto all’accusa di aver intrattenuto rapporti con un personaggio gravato da precedenti Pantaleoni ha ammesso lo scambio monetizzato di due assegni per un importo modesto, di circa 500 euro: “Per me quest’uomo, che ha una sua attività regolare e lecita, si è rivelato un ottimo confidente – ha precisato -. Mi ha permesso di portare a compimento una brillante operazione di polizia, facendomi ritrovare personalmente una ragazza scomparsa da casa e dalla propria famiglia in Piemonte, fatto peraltro oggetto di cronaca nazionale sulla trasmissione della Rai Chi l’ha visto?”.