Lutto per la morte dell’insegnante di disegno del Civitali

E’ lutto in città per la scomparsa di Anna Paola Ceccherelli. L’insegnante di disegno è morta lasciando un enorme vuoto nei colleghi e negli alunni del Civitali. Cecchelli era stata infatti per diversi anni docente di disegno dell’indirizzo moda dell’istituto professionale lucchese.

L’Isi Machiavelli ha manifestato immediatamente vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore manifestando le più sentite condoglianze, ricordando “l’estrema professionalità con cui l’insegnante svolgeva la sua attività didattica”, si legge nel messaggio di cordoglio.