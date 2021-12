Code e disagi all’ora di pranzo oggi (17 dicembre) sul viale San Concordio nella frazione di Pontetetto.

Per cause al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto con due pattuglie, sulla trafficata strada della prima periferia sud della città si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto tre mezzi. Secondo le prime ricostruzioni la prima vettura, una Nissan Micra che si dirigeva in direzione Lucca, guidata da una giovane, che ha presumibilmente rallentato in corrispondenza delle strisce pedonali davanti agli esercizi della via, è stata tamponata da una moto di grossa cilindrata Bmw che a sua volta è stata urtata da una vettura che sopravveniva, una Renault Clio.

L’urto a catena ha provocato principalmente danni alle vetture. Il conducente della moto, un uomo di mezz’età, ha avuto bisogno di cure mediche. Sul posto, inviata dalla centrale unica del 118, è arrivata un’ambulanza che ha condotto il paziente, in codice giallo, all’ospedale San Luca di Lucca.

Torna di attualità il tema della pericolosità dell’arteria stradale che attraversa il quartiere di Pontetetto, dove i limiti di velocità (attualmente a 30 all’ora) sono raramente rispettati e dove il traffico costante rende pericolosa la circolazione e l’attraversamento dei pedoni.