Aggredisce una guardia giurata e tenta di entrare in tribunale, bloccato

E’ successo tutto all’improvviso: in un attimo un uomo che pretendeva di recarsi alla cancelleria penale del tribunale di Lucca varca i tornelli d’ingresso dopo essere stato invitato ad allontanarsi dalle due guardie giurate in servizio al Galli Tassi e corre verso l’ingresso. Sulle spalle ha uno zaino, ed è su quel dettaglio che si sono posati gli occhi dei vigilantes.

Uno di loro, che è anche il responsabile del servizio di sicurezza, è corso dietro a quell’uomo, un 35enne di Torre del Lago, già conosciuto per essersi presentato già in altre occasioni con le richieste più strane e inverosimile in tribunale e in procura. Mai, tuttavia, si era reso protagonista di un episodio come quello avvenuto questa mattina (18 dicembre) attorno a mezzogiorno.

La guardia giurata della Securitas Metronotte San Giorgio è riuscita ad afferrarlo prima che varcasse l’ingresso, ma quello ha iniziato a colpirlo. Tirava calci e pugni, sotto gli occhi della telecamera di videosorveglianza finché il collega, dopo aver chiamato aiuto, è accorso e lo ha aiutato a liberarsi da quella morsa prima che una volante della polizia arrivasse e prelevasse il 36enne, conducendolo in questo.

Un episodio che alla guardia giurata, 35 anni, è costato un referto di 5 giorni: al pronto soccorso, dove si è dovuto recare, i medici gli hanno riscontrato un lieve trauma cranico e una contusione allo zigomo. “Nulla di grave fortunatamente – ha spiegato la guardia giurata -, ma la situazione avrebbe potuto degenerare. Non sapevamo cosa potesse avere quell’uomo nello zaino e così abbiamo deciso di intervenire”.

La moviola di quanto accaduta si è sviluppata in due fasi. Una prima volta il 35enne si è presentato attorno alle 10,30 pretendendo di salire in procura. Gli è stato spiegato che non era possibile presentarsi in quel modo e l’uomo sulle prime si è convinto e se ne è andato. Poco dopo, attorno a mezzogiorno, si è presentato di nuovo e non ha sentito ragioni. Nonostante la fermezza delle guardie giurato ha approfittato di un attimo di distrazione ed è corso verso l’ingresso.

Dopo la colluttazione è stato riportato alla calma e consegnato alla polizia che ha avviato le pratiche per munire l’uomo di foglio di via dal Comune di Lucca per tre anni.