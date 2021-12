Ha presentato denuncia dai carabinieri di Viareggio questa mattina (18 dicembre) il marittimo vittima del furto del suo cane, avvenuto ieri (17 dicembre) alla banchina Tistino in Darsena.

L’uomo era salito a bordo della barca per prendere degli attrezzi, lasciando il 4 zampe, senza guinzaglio fuori, in una zona comunque delimitata e di proprietà privata. Appena uscito il piccolo pinscher di 7 anni, che risponde al nome di Boby, era letteralmente sparito nel nulla.

Il marittimo, preoccupato, visto che il cane è docile, e fa le feste a tutti, ha iniziato a cercarlo, chiedendo anche alle barche vicine.

Dalle immagini di videosorveglianza, fornite allo stesso, e come scritto nero su bianco sulla denuncia presentata in caserma dai militari dell’Arma, è stato immortalato un uomo che, avvicinatosi al canino, lo ha preso in braccio e lo ha caricato in auto, un Renault Megane, e se ne è andato.

“Sono molto preoccupato – ha spiegato il proprietario di Boby alla nostra redazione -, per me è come un figlio. Confido che il ladro venga individuato e che questa brutta storia abbia un lieto fine. Dalle immagini si legge chiaramente la targa della vettura, e ho riferito ai carabinieri di aver fatto una visura per sapere a chi sia intestata l’auto”.

Il cane è regolarmente iscritto all’anagrafe canina e ha il microchip.