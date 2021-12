Coronavirus: “Italia in fase epidemica acuta”, circolare del ministero alle regioni per rafforzare le misure di assistenza sanitaria

L’Italia è in una fase epidemica acuta, fa presente il ministro Roberto Speranza, caratterizzata da una elevata velocità di trasmissione del virus, e visto l’aumento di contagi e il lento ma progressivo aumento dei ricoveri anche in terapia intensiva, viene chiesto alle Regioni di approntare quanto necessario per fronteggiare un eventuale peggioramento del quadro epidemiologico anche a causa della circolazione della variante Omicron del Covid.

“Nelle ultime otto settimane sul territorio nazionale sono stati registrati rapidi incrementi dell’incidenza – si legge – che ha ormai raggiunto i 241 casi su 100mila abitanti e del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva (9,6%) e nelle aree mediche (12,1%), mentre si mantengono stabilmente e significativamente al di sopra della soglia epidemica sia l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici (1,13) che l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (1,09). Si ritiene importante raccomandare la tempestiva attivazione a livello regionale di tutte le misure organizzative atte a fronteggiare nelle prossime settimane un eventuale incremento anche sostenuto della domanda di assistenza sanitaria legata all’infezione da Sars CoV-2, sia a livello territoriale che ospedaliero, garantendo l’adeguata presa in carico dei pazienti affetti da Covid-19 in relazione alle specifiche necessità assistenziali”.

Oggi in Italia sono stati 24.259 i nuovi positivi e peggiora la situazione negli ospedali: i ricoverati per Covid nei reparti ordinari sono saliti a 7.726, 150 in più, mentre quelli in terapia intensiva sono 966, 13 in più. 97 i decessi.