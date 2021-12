Muore per un malore in albergo ex direttore della Cassa di Risparmio di Lucca

Morto in albergo a Torino Patrizio Bertolini, assessore ai lavori pubblici, agricoltura e mattatoio del Comune di Pontremoli. Bertolini, 61 anni, si trovava in Piemonte per effettuare un ciclo di cure insieme ad un amico ma la sua morte è giunta improvvisa.

Ieri mattina (18 dicembre), la sveglia continuava a suonare, l’amico ha dato l’allarme e Bertolini è stato trovato privo di vita nella camera dove alloggiava. Pensionato direttore della Cassa di Risparmio di Lucca, ex mediano della Pontremolese, volontario della Caritas diocesana, era iscritto a Fratelli d’Italia. Era alla seconda esperienza amministrativa: nella giunta Baracchini era stato presidente del consiglio comunale mentre l’attuale sindaco Jacopo Ferri lo aveva nominato assessore.

“Ci ha lasciati un ottimo amministratore ed un grande amico – dice il sindaco Ferri – abbiamo perso una persona attiva anche nel sociale e nel volontariato”. Lascia la moglie Alessandra, ed i sei figli Davide, Elisabetta, Elena, Laura, Paolo e Marianna.