Lascia l’auto accesa davanti a un cancello e scompare: ritrovato in buone condizioni l’uomo scomparso

È stato ritrovato, fortunatamente in buone condizioni, un uomo per cui erano partite questa notte le ricerche nella zona di San Donato. A destare allarme il fatto che avesse abbandonato la propria vettura, ancora accesa e con le chiavi nel quadro, davanti al cancello di una abitazione.

Le ricerche, a cura dei vigili del fuoco, sono partite intorno all’una di notte e si sono concluse, per fortuna con esito positivo, questa mattina (20 dicembre) intorno alle 9, con il ritrovamento dell’uomo, caduto in un fosso a bordo strada in via di Villa Altieri, fortunatamente vivo, anche se infreddolito, e in buone condizioni di salute. L’uomo è stato comunque affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno condotto per i controlli al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca.