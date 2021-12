Va a casa della madre nonostante il divieto di avvicinamento: doveva anche scontare una pena

Nelle prime ore della mattinata di oggi (20 dicembre) personale delle volanti di polizia è intervenuto a Torre del Lago per una segnalazione sulla violazione, da parte di un cittadino italiano di 28 anni, del divieto di avvicinamento alla casa familiare ed in particolare alla madre.

Data la peculiarità della segnalazione, da inquadrare nell’ambito di reati del cosiddetto codice rosso, tipologia di reati per i quali tutti gli uffici della polizia prestano particolare attenzione, una cvolante si è recata immediatamente sul posto ed ha constatato che, in effetti, l’uomo si trovava nell’abitazione della madre, luogo e persona ai quali non doveva assolutamente avvicinarsi come disposto dal giudice del tribunale di Lucca.

È stato fermato ed accompagnato agli uffici del commissariato; qui gli accertamenti effettuati hanno fatto emergere che a suo carico vigeva anche un’ordinanza di esecuzione penale, dovendo espiare ancora 20 giorni di carcere per un furto commesso nel 2017.

L’uomo è stato così condotto al carcere di Massa Marittima e segnalato all’autorità giudiziaria per la violazione del divieto di avvicinamento.