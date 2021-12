Coronavirus, aumentano i ricoveri: 41 posti letto occupati negli ospedali della provincia

Accelera la curva del contagio in tutto il territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. Dal 14 al 20 dicembre ci sono stati quasi mille casi in più rispetto ai sette giorni precedenti, 2768 positivi in più rispetto ai 1875 della settimana passata. Una crescita, che, seppur in maniera moderata, non risparmia neanche la provincia di Lucca, dove si registrano 714 contagi in più rispetto ai 529 dei sette giorni precedenti. Ma a preoccupare è soprattutto il numero di ricoveri in ospedale, che non accenna ad arrestarsi, superando i 40 posti letto occupati in area Covid tra il San Luca e il Versilia. A crescere è anche la diffusione del coronavirus in ambiente scolastico, con 126 casi rispetto ai 101 della settimana precedente.

I nuovi positivi

Sono i 321 nuovi casi positivi nella Piana di Lucca di cui 121 (pari al 38%) hanno meno di 35 anni e sono così divisi: Altopascio 33, Capannori 80, Lucca 161, Montecarlo 6, Pescaglia 11, Porcari 23, Villa Basilica 7. La scorsa settimana erano 264. Negli ultimi sette giorni sono stati eseguiti 2736 tamponi e ci sono stati 130 guariti. Pressoché stabile la situazione in Valle del Serchio con 85 nuovi casi positivi di cui 25 (pari al 30%) hanno meno di 35 anni e sono così distribuiti: Bagni di Lucca 5, Barga 14, Borgo a Mozzano 4, Camporgiano 2, Castelnuovo Garfagnana 9, Castiglione Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 9, Fabbriche di Vergemoli 7, Gallicano 17, Minucciano 3, Molazzana 1, Piazza al Serchio 2, Pieve Fosciana 4, San Romano in Garfagnana 5, Sillano Giuncugnano 2. La scorsa settimana erano 80. Negli ultimi sette giorni sono stati eseguiti 825 tamponi mentre 35 sono stati i guariti. Boom di casi in Versilia dove nell’ultima settimana si registrano 308 nuovi positivi – rispetto ai 185 dell’ultimo monitoraggio – di cui 126 (pari al 41%) hanno meno di 35 anni e sono così divisi: Camaiore 67, Forte dei Marmi 21, Massarosa 20, Pietrasanta 60, Seravezza 25, Stazzema 20, Viareggio 95. Negli ultimi sette giorni sono stati eseguiti 2629 tamponi e 109 sono stati i guariti.

I ricoveri

A oggi (21 dicembre) ci sono 25 ricoverati al San Luca – 5 dei quali in terapia intensiva – e 16 posti letto occupati al Versilia, due in terapia intensiva. Tre pazienti in più rispetto alla scorsa settimana, quando il dato provinciale si fermava a 38 ricoveri.

Scuola e virus

Negli ultimi sette giorni sono cresciuti anche i casi di Covid a scuola con 126 classi coinvolte in provincia: 50 nella Piana di Lucca, 13 in Valle del Serchio e 63 in Versilia. È qui che si registra l’aumento maggiore. La scorsa settimana erano, in totale, 101.

Vaccini

Nel frattempo si allarga la maglia dei vaccinati, che adesso comprende anche i bambini dai 5 anni in su. Nella Piana di Lucca la percentuale di persone che hanno almeno iniziato il ciclo vaccinale è ora all’88,3 per cento con 130152 prime dosi, 118633 seconde dosi e 43935 terze dosi. In Valle del Serchio la percentuale di persone coperte almeno in parte dal vaccino è ora tornata all’83,7 per cento con 31030 prime dosi, 28133 seconde dosi, 12816 terze dosi. Anche la Versilia, con l’inserimento dei più piccoli nel bacino potenziale di vaccinati, retrocede in percentuale con l’85 per cento di persone coperte almeno in parte, 118162 prime dosi, 107399 seconde dosi, 41015 terze dosi.

L’andamento del virus e dei vaccini sul territorio aziendale

A oggi (21 dicembre) sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, il totale dei guariti è di 94090 (+1.288 rispetto allo scorso 14 dicembre) mentre i soggetti in isolamento sono 13796 (+846 rispetto al 14 dicembre). Oggi sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest si è registrato 1 decesso, nell’ambito di Livorno: uomo di 74 anni. Nei sette giorni precedenti i decessi erano stati 15 (2 nell’ambito territoriale di Massa Carrara, 3 nell’ambito di Lucca, 7 nell’ambito di Pisa, 3 nell’ambito di Livorno).

Al 20 dicembre le vaccinazioni effettuate sono 2200093, di cui 989360 per prime dosi. Sono stati vaccinati 507703 donne e 481657 uomini. Per quanto riguarda le fasce d’età, la maggior parte dei vaccinati appartiene alla fascia 50-59 con 166922 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 157.276 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 146916 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 131.084 vaccinati; poi viene poi la fascia 30-39 con 107612; la fascia 20-29 con 98028; la fascia d’età over 80 con 103134; la fascia 12-19 con 76814 vaccinati; ultima la fascia 5-11 con 1569.