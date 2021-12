Anche in Valle del Serchio, nel centro socio sanitario di Fornaci di Barga è partita ieri (20 dicembre) la campagna vaccinale anti-Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni.

Come nel resto della Regione è la Pimpa, la simpatica cagnolina nata dalla matita del grande disegnatore Altan, ad accompagnare i piccoli vaccinandi nel loro percorso.

A Fornaci di Barga si sono svolte ieri 30 vaccinazioni pediatriche e altrettante sono in programma domani. I giorni deputati per la somministrazione del vaccino ai bambini in Valle sono, infatti, il lunedì e il mercoledì.

Le vaccinazioni sono state effettuate ieri con la collaborazione della pediatra Carolina Pieroni, che la direzione della zona distretto della Valle del Serchio ringrazia per il supporto fornito.

Anche a Fornaci sono stati allestiti ambienti confortevoli, dove i bambini possono sentirsi a proprio agio. Ai bambini è stato anche consegnato un “buono” per ritirare, quando sarà somministrata la seconda dose, un simpatico gadget: una morbida calamita della Pimpa, mascotte della campagna.