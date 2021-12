Lutto per la morte di don Marino Rielli, parroco di Sant’Anastasio per quasi cinquant’anni

Lutto nel mondo della chiesa. All’età di 84 anni è morto don Marino Rielli, parroco di Sant’Anastasio per quasi cinquant’anni.

Don Marino Rielli è deceduto ieri (20 dicembre) nella sua canonica a Piazza al Serchio. I funerali si terranno domani (22 dicembre) alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Anastasio e saranno presieduti dall’arcivescovo Paolo Giulietti.

Don Marino era nato a Colli di Capricchia nel Comune di Careggine il primo dicembre 1937 ed era stato ordinato presbitero nel 1967 nella diocesi di Massa cui afferiva allora la Garfagnana. Proprio nei primi anni di sacerdozio aveva prestato servizio nella cattedrale di Massa e, per quella diocesi, era stato padre spirituale dei seminaristi. Poi nel 1973 la nomina a parroco di S. Anastasio dove, di fatto, è rimasto quasi 50 anni, anche dopo il passaggio del territorio all’arcidiocesi di Lucca nei primi anni Novanta del secolo scorso. Ma nei lunghi anni di servizio pastorale ha ricoperto anche gli incarichi di parroco a S. Michele di Piazza al Serchio, Giuncugnano, Ponteccio e Magliano, Verrucole e Vibbiana. Poi a Sillano, Sermezzana, Cogna, Capanne di Sillano, Livignano, S. Donnino-Petrognano, Metello Soraggio, Villa Soraggio e all’Argegna.

Tutti questi incarichi succedutisi si sono sempre aggiunti a quello mai lasciato di parroco a S. Anastasio dove, nonostante le condizioni di salute precarie degli ultimi tempi, don Marino ha regolarmente svolto il suo ministero pastorale fino alla fine. Per diversi anni aveva anche insegnato religione nella scuola media di Piazza al Serchio. Al lutto dei familiari si unisce quello di tutti i fedeli dell’alta Garfagnana che in lui avevano un punto di riferimento sempre disponibile. Col suo fare semplice e gioviale, ricordano in molti, non faceva mai mancare vicinanza umana e spirituale. Riposerà nel cimitero di Sant’Anastasio.