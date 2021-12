Spaccio di cocaina nel parcheggio dello stabilimento del Forte: due in manette

Spaccio di cocaina nel parcheggio dello stabilimento balneare, due in manette.

Alle prime luci dell’alba, i carabinieri della stazione di Forte dei Marmi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Lucca, che ha pienamente condiviso le risultanze investigative, nei confronti di due uomini, un 45enne e un 57enne, entrambi residenti a Forte dei Marmi, ritenuti responsabili del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’arma hanno infatti accertato, a conclusione di una articolata attività investigativa, che i due uomini, nel periodo tra gennaio 2020 a ottobre 2021, a Forte dei Marmi hanno effettuato numerose cessioni di cocaina a diversi acquirenti.

L’attività di indagine dei Carabinieri di Forte dei Marmi è stata avviata a seguito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, nel corso dei quali i militari hanno notato nel parcheggio di uno stabilimento balneare un frequente via vai di persone che effettuavano solo brevi soste e, dopo aver parlato con il parcheggiatore presente, si riallontanavano.

I militari dell’arma, insospettiti dai numerosi movimenti di persone, hanno dunque effettuato alcuni servizi di osservazione nei pressi del parcheggio dello stabilimento balneare. Verso la fine dello scorso agosto, i carabinieri hanno infatti sorpreso il più anziano dei due, che svolgeva attività di parcheggiatore, mentre consegnava un involucro all’altro, che subito dopo si allontanava a bordo di uno scooter. Nella circostanza, entrambi sono stati fermati dai militari e, a seguito di perquisizione, il 57enne è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e di 400 euro mentre l’altro, anche a seguito di perquisizione domiciliare, di un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e oltre 3300 euro in banconote di vario taglio.

A questo punto, i carabinieri hanno ricostruito minuziosamente i contatti avuti dai due con decine di acquirenti di sostanze stupefacenti e hanno riscostruito le varie cessioni di cocaina effettuate tra gennaio 2020 e ottobre 2021, cessioni che avvenivano presso il parcheggio dello stabilimento balneare, nelle vicinanze dell’abitazione del 45enne e in locali pubblici.

Sulla base delle risultanze investigative fornite dai carabinieri della stazione di Forte dei Marmi, il pubblico ministero titolare dell’indagine ha avanzato richiesta di misura cautelare al Gip del tribunale di Lucca che, condividendo a pieno gli esiti, ha emesso il provvedimento cautelare nei confronti dei due soggetti. Questa mattina, i militari dell’arma hanno rintracciato i due soggetti nelle rispettive abitazioni e, in ottemperanza al provvedimento cautelare, li hanno condotti al carcere di Massa.