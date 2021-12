Finisce in una scarpata con l’Ape, ferito un anziano

Era alla guida di un Apecar ed è caduto in una scarpata per 4 metri a Le Salde a Seravezza in località Giustagnana nella zona del ristorante Ai Castagni.

L’uomo, di circa 80 anni, se l’è vista davvero brutta ma nonostante la brutta dinamica dell’incidente è stato trasferito al pronto soccorso del Versilia con il codice giallo. Inizialmente era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, il cui intervento non è stato poi ritenuto necessario.