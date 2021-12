Il sindaco di Forte dei Marmi positivo al coronavirus

Nonostante le tre dosi di vaccino, il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi è positivo al coronavirus. A dirlo è lui stesso, con un video su Facebook: “Non ho sintomi e sto bene, sono convinto che sia così perché ho fatto tre dosi del vaccino”. La notizia della sua positività è arrivata al sindaco proprio nel giorno del suo compleanno.

Il primo cittadino si è sottoposto al tampone perché un suo collegava aveva la febbre: “Confesso che l’ansia mi ha preso – racconta – e ho deciso di fare il test. Il risultato è stato che io sono risultato positivo, il mio collega no”.

“Non ho sintomi, mi sento bene. Sono sicuro che è così perché ho fatto le tre dosi del vaccino – sottolinea ancora il primo cittadino -: questo mi rende tranquillo. Non posso nascondere che dal punto di vista psicologici essersi contagiati dal covid non è semplice perché uno si chiede come l’ho preso, dove l’ho preso. Ho deciso di dirlo con un video per darne notizia a tutti. Negli ultimi due giorni ho visto tante persone, era giusto che si sapesse”.