Lutto per la morte dell’ex consigliere comunale di Camaiore Antonio Vannucci Zauli

Si è spento ieri (22 dicembre) Antonio Vannucci Zauli, per 19 anni consigliere comunale del Pci a Camaiore, poi consigliere provinciale del Pds, infine iscritto al Partito Democratico.

“Camaiore – così lo ricorda il partito camaiorese – ha perso una personalità importante, un uomo appassionato dei valori alti della politica, che ha dato un forte contributo alla sinistra locale per molti anni. Tanti di noi hanno perso un amico e lo ricordano non solo come instancabile amministratore e professionista lungimirante ma anche come un trascinante organizzatore. Come non ricordare, infatti, che è lui il padre del Consorzio delle Bocchette. Il suo esempio e il suo ricordo saranno preziosi per le nuove generazioni che si affacciano alla politica e alla vita. Le più sentite condoglianze da parte di tutto il Partito Democratico di Camaiore a Elisa e Fiammetta“.

L’ultimo saluto si terrà domani (24 dicembre) alle 10 alla chiesa del Sacro Cuore a Lido di Camaiore.