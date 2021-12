Ladri in azione in canonica durante la celebrazione religiosa

Ieri sera (23 dicembre), durante la Messa delle 18, i ladri sono entrati nella canonica di Santa Rita all’ex campo di Aviazione a Viareggio, spaccando la grata del bagnetto a piano terra e hanno rubato il ricavato dei mercatini e offerte di questi giorni a favore della Casa Famiglia e dell’Oratorio.

A darne notizia è lo stesso parroco, don Luigi Pellegrini.

“Mi dispiace per l’impegno di tutti i volontari e benefattori – commenta il prete – in 21 anni è la prima volta e l’effetto che produce e grande. Mia madre negli 11 anni che è stata con me aveva sempre paura che succedesse, per fortuna è stata preservata”.

Poi l’appello, lanciato sui social: “Se qualcuno del vicinato ha notato qualcosa lo comunichi”.