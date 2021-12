Investito mentre cammina lungo la strada, è grave

E’ stato investito da un’auto mentre stava percorrendo via Nazionale a Ponte all’Ania. Un uomo ha trascorso il giorno della vigilia di Natale all’ospedale San Luca dove è stato trasferito d’urgenza con il codice rosso, dopo un incidente avvenuto poco dopo le 16,30, per cause che sono ancora in corso di accertamento.

Nell’urto, ha riportato un politrauma giudicato serio dai sanitari dell’ambulanza e da quelli dell’automedica che sono intervenuti sul posto dopo la richiesta di intervento del 118. Il ferito è stato soccorso sul posto e trasportato al San Luca dove è stato affidato alle cure del pronto soccorso.