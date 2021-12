Sacchi di rifiuti, scatoloni e plastica abbandonati lungo il ciglio della strada. Accade in via di San Ginese dove il cumulo di immondizia ha fatto la sua comparsa nei giorni prima di Natale.

Un episodio che ha fatto arrabbiare anche il parroco del paese, don Nando Ottaviani: “Sono un po’ di giorni che in via di San Ginese c’è questo spettacolo – ha scritto su Facebook, postando le foto dei rifiuti -. Agli autori o a l’autore di questo schifo consiglio di fare un corso di civiltà e buone maniere. Educazione civica. Perché credo che non l’abbiano mai fatto”.