Giornate piovose per le feste natalizie. Già da oggi (24 dicembre) sono previste precipitazioni diffuse sulle zone di nord ovest, in particolare sulle Apuane e sull’Appennino e domani le precipitazioni saranno diffuse un po’ su tutta la Toscana con maggiore intensità prevista nella parte nord ovest della regione con possibilità di temporali isolati nel pomeriggio.

La sala operativa della Protezione civile regionale ha dunque diramato il codice giallo su tutta la Toscana per rischio idraulico per l’intera giornata di domani. Ci sono possibilità di localizzati fenomeni di incremento dei livelli di corsi d’acqua maggiori in particolare in Garfagnana, Lunigiana e nella zona Bisenzio e Ombrone Pistoiese.