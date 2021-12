Frana a Focchia, strada chiusa e famiglie isolate

Il maltempo ha causato nella mattinata di oggi una frana nella strada che collega le frazioni di Focchia di Sopra e Focchia di Sotto nel comune di Pescaglia.

Un grosso masso ha interrotto la carreggiata e isolato le poche persone che vivono nella frazione alta. La strada, infatti, per ordinanza del sindaco è stata chiusa e si può percorrere soltanto a piedi.

Intanto prosegue l’allerta meteo. Ancora maltempo in Toscana, che tra oggi e domani sarà interessata dal transito di due perturbazioni atlantiche cui si assoceranno piogge diffuse. Una temporanea attenuazione dei fenomeni è attesa tra la tarda serata di oggi, sabato, e le prime ore di domani, domenica. La saa operativa della protezione civile ha perciò esteso il codice giallo per rischio idraulico su tutta la Toscana anche per l’intera giornata di domani (26 dicembre).