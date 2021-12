Intorno alle 11 di questa mattina (26 dicembre) ha ceduto un muro in via della Chiesa a Bozzano.

A darne notizia è l’assessore Damasco Rosi.

Polizia municipale, tecnici comunali, uomini della Protezione Civile di Massarosa, oltre ai vigili del fuoco. sono intervenuti per verificare che non vi siano persone coinvolte, per la rimozione dei detriti e per la messa in sicurezza.

È in corso la predisposizione di un’odinanza per l’interdizione al traffico in via della Chiesa e il senso unico alternato, per soli residenti, in via Fontana.