I ladri colpiscono anche a Natale: nel mirino per le feste le case di San Salvatore

Una banda di ladri ha tenuto in apprensione, anche durante il Natale, il paese di San Salvatore di Montecarlo. Un raid di furti che è iniziata la sera della vigilia di Natale, quando tutte le famiglie della zona era a tavola per il cenone e fuori non c’era anima viva.

E’ forse per questo che i malviventi non hanno esitato a spingersi nel piano centro di paese, individuando una abitazione lasciata vuota dai proprietari. Entrare all’interno è stato facile per la banda, mentre i padroni di casa hanno avuto una spiacevole sorpresa al loro ritorno.

I vicini sulle prime hanno segnalato un’utilitaria allontanarsi dal posto e hanno fornito anche una targa alle forze dell’ordine che indagano sui colpi. Che non sono finiti qui. Nel pomeriggio di ieri (25 dicembre), giorno di Natale, una banda ha svaligiato una casa in via Forrone. I proprietari erano assenti anche in questo caso e i ladri ne hanno approfittato.

Non sono gli unici furti messi a segno. Nei giorni prima di Natale, le bande hanno colpito anche a Camigliano, in una casa tra via dei Bevilacqua e via della Pianacce. All’interno c’era una giovane madre con la bambina quando i ladri si sono messi all’opera entrando nel giardino. E’ stato il cane dei proprietari a mettere in fuga i malviventi che, fortunatamente, se ne sono andati via senza portare a termine i loro intenti.