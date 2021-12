Titolari senza green pass, chiuso un ristorante del centro

Nessuno dei due titolari era provvisto di green pass, perché mai vaccinato. Questo nonostante il nuove norme entrate in vigore dal 6 dicembre scorso, che prescrivono l’obbligo del green pass rafforzato (almeno una dose di vaccino) per chi lavora nei pubblici esercizi. Così, all’esito di una verifica della guardia di finanza di Lucca, nell’ambito dei controlli coordinati dalla prefettura, è stata disposta la chiusura dell’attività che si trova in pieno centro storico a Lucca. Un provvedimento reso possibile dalle nuove norme, che prevedono sanzioni da 400 a mille euro, oltre che, in determinate circostanze, alla chiusura dell’attività fino a 10 giorni.

I controlli sul rispetto delle normative del green pass sono, infatti, andate avanti anche a ridosso del periodo natalizio, ora che anche a Lucca e in provincia si assiste ad un aumento dei contagi giornalieri. Anche negli ultimi giorni, le forze dell’ordine hanno effettuato le verifiche in numerosi locali, del centro e non, e anche a bordo dei mezzi pubblici – autobus e treni – dove è obbligatorio, per i passeggeri, essere in possesso del certificato verde.

In campo, oltre a polizia, carabinieri e polizie municipali, è scesa anche la guardia di finanza che si è occupata degli accertamenti in alcuni pubblici esercizi, dove oltre ai clienti è stato controllato anche il personale. E’ accaduto anche nel ristorante sanzionato con la chiusura, dove ai due titolari è stato chiesto di esibire il green pass rafforzato. Nessuno dei due ha potuto farlo perché sprovvisti del vaccino contro il coronavirus.