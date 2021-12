Stupore, incredulità e tanta amarezza. È ciò che rimane fra i volontari di Lillero, Il vero mercato del baratto dopo il furto subito nel negozio in via Traversa di Parezzana poco prima di questo venerdì (25 dicembre), il giorno di Natale. A dare l’allarme sono stati venerdì sera (24 dicembre) i parrocchiani della chiesa in procinto di iniziare i preparativi per la messa, che all’apertura del locale si sono imbattuti nell’accaduto.

Un gesto dalle dinamiche facilmente ricostruibili, che scuote l’intera comunità della frazione capannorese. Dopo aver scardinato la grata della finestra al piano terra, sul lato posteriore, i ladri si sono introdotti nell’edificio svuotando la cassa – per fortuna quasi vuota – e portandosi via l’impianto audio completo di un volontario, lasciato a disposizione di Lillero per organizzare quei momenti conviviali e ricreativi che da sempre caratterizzano la sua attività.

Foto 3 di 4







Un episodio non nuovo per Il vero mercato del baratto, che per la seconda volta nell’arco di tre anni si trova nel mirino dei ladri. La dinamica e il periodo sono sempre gli stessi: era fine dicembre 2019 quando i malviventi si sono introdotti nell’edificio rompendo la grata di una finestra al piano terra, rubando l’intero incasso e lasciandosi dietro di sé rabbia e tanti punti interrogativi.

Gli stessi che si pongono anche quest’anno i ragazzi di Lillero. “Nel 2019 eravamo veramente stupiti. Oggi – spiegano – siamo ancora più allibiti e amareggiati. Come si può pensare di rubare a un’associazione di volontariato senza fini di lucro?”.

Inaugurato nel marzo 2019 grazie a un crowdfunding civico e fin da subito sostenuto dall’amministrazione comunale, Lillero è un’associazione di volontariato che scambia la merce usata in buono stato con i ‘lilleri’, una moneta con cui ‘acquistare’ ciò che più piace all’interno del negozio. Un esempio concreto di economia circolare, e spazio di scambio non solo materiale ma anche e soprattutto umano, secondo le logiche dell’inclusione, la condivisione e la solidarietà. Principi da sempre d’ispirazione dei volontari, che oggi chiedono un aiuto per superare questo momento difficile e aprire le proprie porte al 2022 con lo stesso spirito conviviale.

“L’edificio andrà riaggiustato e il valore del furto subito supera i mille euro. Nel 2019 dopo il primo episodio di questo genere, abbiamo organizzato il DeruParty, in collaborazione con il locale Pnc di Capannori: una cena di cui buona parte degli incassi erano destinati a riparare i danni. Quest’anno, vista la situazione pandemica non possiamo fare niente di simile – raccontano i ragazzi – Se qualcuno volesse aiutarci con una piccola offerta e darci una mano a riacquistare gli strumenti e aggiustare il danno alla finestra, ne saremmo veramente molto grati”.

Per aiutare i volontari di Lillero, Il vero mercato del baratto, è possibile inviare un’offerta a Lillero Asp Associazione. Causale: Aiutiamo Lillero. Iban: IT54K0691524701000050399780.