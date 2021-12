Le famiglie sono fuori per il cenone, i ladri svaligiano le case

Ladri scatenati per la vigilia di Natale anche nel comune di Capannori. La zona più colpita è stata quella tra Lammari e San Colombano dove si è verificato un raid di furti. I colpi sono stati tutti messi a segno poco prima dell’orario di cena, dalle 18 alle 19,30.

E’ stato un 24 dicembre da dimenticare per una famiglia di via dei Bocchi a Lammari. I proprietari infatti si erano allontanati di casa per partecipare al cenone in famiglia e al loro ritorno, dopo le 21, si sono accorti della sgradita visita dei malviventi. I ladri hanno lasciato evidenti segni di devastazione, dopo essere entrati all’interno rompendo il vetro di una porta finestra. Alla proprietaria non è restato da fare altro che chiamare i carabinieri che erano impegnati in altri sopralluoghi di furto nella stessa zona.

I malviventi, infatti, hanno agito anche nelle abitazioni di San Colombano, lasciate vuote dagli abitanti usciti per i cenoni della vigilia. Colpi rapidi e quasi chirurgici, come quello avvenuto nell’abitazione di due anziani coniugi, svaligiata in appena mezzora: i due si erano allontanati di casa dalle 19 alle 19,30 e quando sono rientrati hanno trovato tutto a soqquadro. Anche su questi colpi indagano i carabinieri.