Va in questura per il permesso di soggiorno e lo arrestano

Si è presentato all’ufficio immigrazione della questura di Lucca dopo aver prenotato un appuntamento per il rinnovo del permesso di soggiorno ma ne è uscito in manette.

E’ accaduto ad un uomo di origine marocchina: dagli accertamenti svolti sulla sua identità , è risultato che a carico dell’uomo pendeva una condanna di 4 mesi da eseguire per spaccio di droga, per fatti avvenuti nel 2013 a Lucca. Pertanto, dall’ufficio immigrazione è stato portato in carcere.