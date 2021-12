Coronavirus, altri 281 casi in provincia di Lucca. In Toscana esplodono i contagi: 4.453 in un giorno

Il dato provinciale di Lucca resta stabile, ma quello in Toscana “esplode” sfondando ampiamente quota 4mila.

Sono infatti 4.453 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Regione. In provincia di Lucca le nuove diagnosi sono 281, poco meno del picco raggiunto nel giorno di Natale.

Nel dettaglio nella Piana si sono registrati altri 134 positivi, individuati a: Montecarlo 8, Porcari 10, Capannori 38, Lucca 68, Villa Basilica 1, Altopascio 9.

Boom di casi in Valle del Serchio, con 50 nuove diagnosi in un giorno. Da rilevare il dato di Barga, con 14 positivi in un giorno. I casi sono stati individuati a: Piazza al Serchio 5, Sillano Giuncugnano 2, Barga 14, San Romano in Garfagnana 2, Camporgiano 3, Fabbriche di Vergemoli 1, Minucciano 2, Coreglia 5, Borgo a Mozzano 6, Villa Collemandina 1, Gallicano 2, Castelnuovo 3, Pieve Fosciana 1, Bagni di Lucca 2, Pescaglia 1.

In Versilia 97 casi: Stazzema 5, Seravezza 10, Forte dei Marmi 5, Pietrasanta 15, Massarosa 14, Viareggio 33, Camaiore 15.